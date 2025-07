Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Vormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 33,94 EUR abwärts.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 33,94 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 33,87 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15.194 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,07 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,90 Prozent. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,13 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 1,91 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil vz 3,49 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei -1019000000,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 189,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,05 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

