Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Dienstagnachmittag tiefer

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 34,25 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 34,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 33,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 34,25 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 195.282 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,07 EUR) erklomm das Papier am 23.07.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,75 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 30,46 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,07 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 1,91 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,43 EUR.

Am 14.05.2025 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,53 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Porsche Automobil vz ein EPS von 3,49 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen -1019000000,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil vz 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 13.08.2025 erwartet. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 18.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,05 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren gekostet

JPMorgan sieht Scout24 und GEA bald im DAX

DAX 40-Titel Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor einem Jahr eingebracht