Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz verteuert sich am Mittag

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 35,94 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 35,94 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,50 EUR. Bei 36,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 166.421 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 42,62 EUR erreichte der Titel am 28.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 18,59 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,91 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,13 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche Automobil vz 3,49 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf -1019000000,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2025 präsentieren. Porsche Automobil vz dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Porsche Automobil vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,05 EUR je Aktie.

