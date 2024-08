So bewegt sich Porsche Automobil vz

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz schiebt sich am Mittwochvormittag vor

07.08.24 09:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 38,82 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. Bei 38,82 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 38,67 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.382 Stück gehandelt. Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,78 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 37,99 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 2,14 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Nachdem im Jahr 2023 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,67 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 14.05.2024. Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025. Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 15,81 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie XETRA-Handel DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels ohne Schwung Dienstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich leichter

