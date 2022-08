Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Montagmittag im Aufwind

Die Porsche SE Vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 73,00 EUR. Der Kurs der Porsche SE Vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,40 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,82 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 79.868 Porsche SE Vz-Aktien.

Am 23.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 97,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,25 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.07.2022 (59,06 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 95,38 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie aus.

Am 19.05.2021 äußerte sich Porsche SE Vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2021 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 24,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche SE Vz 24,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Porsche SE Vz am 08.11.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Porsche SE Vz möglicherweise am 09.08.2023 präsentieren.

In der Porsche SE Vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 14,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Porsche Sportwagen plant Entwicklung eigener E-Bike-Antriebe

VW-Aktie gibt nach: Volkswagen-Chef Diess scheidet aus dem Vorstand aus

VW-Aktie: Porsche-Chef entschuldigt sich für "falsche Worte" über Lindner-Austausch

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images