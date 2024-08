Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gibt am Nachmittag ab

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 38,71 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 38,71 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,63 EUR. Bei 38,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 301.033 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 35,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 37,99 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 1,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,67 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 14.05.2024.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 15,81 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

