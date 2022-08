Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 72,16 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche SE Vz-Aktie bisher bei 72,28 EUR. Bei 71,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 115.676 Porsche SE Vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 97,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche SE Vz-Aktie liegt somit 26,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 59,06 EUR. Abschläge von 22,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche SE Vz-Aktie bei 95,38 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche SE Vz am 19.05.2021. Der Umsatz wurde auf 24,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Porsche SE Vz wird am 08.11.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 07.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Porsche SE Vz im Jahr 2021 14,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

