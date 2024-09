Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,9 Prozent auf 37,99 EUR.

Um 15:53 Uhr rutschte die Porsche Automobil vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,9 Prozent auf 37,99 EUR ab. Bei 37,47 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 39,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 920.996 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 10.04.2024 auf bis zu 52,32 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,72 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 37,47 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,14 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 2,56 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 55,50 EUR an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.11.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 18.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 15,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

