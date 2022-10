Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Montagvormittag auf rotes Terrain

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 59,60 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 59,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 59,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 39.439 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 97,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 38,97 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 7,66 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 87,63 EUR an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 24,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,00 EUR gelegen.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Porsche Automobil vz dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2021 14,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

