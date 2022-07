Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz büßt am Montagnachmittag ein

Das Papier von Porsche SE Vz befand sich um 11.07.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 66,10 EUR ab. Der Kurs der Porsche SE Vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 65,52 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 66,06 EUR. Bisher wurden via XETRA 261.417 Porsche SE Vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 97,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 32,32 Prozent Plus fehlen der Porsche SE Vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 59,06 EUR. Dieser Wert wurde am 05.07.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,92 Prozent könnte die Porsche SE Vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 97,50 EUR je Porsche SE Vz-Aktie aus.

Am 19.05.2021 äußerte sich Porsche SE Vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2021 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Porsche SE Vz am 08.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Porsche SE Vz im Jahr 2021 14,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

