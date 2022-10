Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 57,06 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 56,88 EUR ein. Bei 57,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 30.607 Aktien.

Am 23.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 41,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,36 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 3,07 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 82,75 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 19.05.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 08.11.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 07.11.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 14,10 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images