Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz mit Verlusten

Die Porsche SE Vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 85,32 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der bislang bei 16.056 Punkten steht. In der Spitze büßte die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 85,22 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 57.049 Porsche SE Vz-Aktien.

Bei 102,00 EUR erreichte der Titel am 07.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2020 auf bis zu 52,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 104,44 EUR. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 15,61 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

