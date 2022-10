Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit roter Tendenz

Um 09:22 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 56,32 EUR ab. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 56,12 EUR nach. Bei 56,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 29.177 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 42,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,36 EUR am 03.10.2022. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 82,75 EUR angegeben.

Am 19.05.2021 hat Porsche Automobil vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2021 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q3 2022 wird am 08.11.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 07.11.2023.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 14,10 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

