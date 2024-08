Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagnachmittag gesucht

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 38,79 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 38,79 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 38,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,51 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192.347 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 52,32 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 25,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 37,99 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 2,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,56 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,56 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,67 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,05 EUR je Aktie belaufen.

