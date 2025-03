Wertberichtigung

Die Porsche Automobil Holding SE hat die Werthaltigkeitsprüfungen der At-Equity-Buchwerte der Beteiligungen abgeschlossen.

Die Porsche Automobil Holding SE hat die Werthaltigkeitsprüfungen der At-Equity-Buchwerte der Beteiligungen an Volkswagen und der Porsche AG abgeschlossen und sieht für das Geschäftsjahr 2024 nun ein Konzernergebnis nach Steuern von rund minus 20,0 Milliarden Euro. Wie die Porsche SE mitteilte, liegt die Wertberichtigung des Buchwerts der Beteiligung an der Volkswagen AG in der Konzernbilanz der Porsche SE bei minus 19,9 Milliarden Euro. Dies liegt laut Porsche SE wie in der Ad-hoc Mitteilung vom 6. Februar 2025 kommuniziert am unteren Ende der genannten Bandbreite von minus 7 Milliarden bis minus 20 Milliarden Euro.

Die Wertberichtigung des Buchwerts der Beteiligung an der Porsche AG in der Konzernbilanz der Porsche SE liegt bei minus 3,4 Milliarden Euro und damit innerhalb der kommunizierten Bandbreite von minus 2,5 Milliarden Euro bis minus 3,5 Milliarden Euro. Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der Porsche SE erfolgt nur eine Wertberichtigung in Bezug auf die Beteiligung an der Porsche AG in Höhe von minus 2,9 Milliarden Euro. Es ergibt sich für das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich ein Jahresfehlbetrag von minus 1,5 Milliarden Euro. Die außerplanmäßigen Ergebniseffekte auf Ebene der Porsche SE bzw. des Porsche SE Konzerns sind nicht zahlungswirksam. Die Nettoverschuldung des Porsche SE Konzerns beträgt zum 31. Dezember 2024 voraussichtlich rund 5,2 Milliarden Euro und liegt damit im prognostizierten Korridor.

Der Vorstand der Porsche SE geht unverändert von der Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2024 aus. Der Geschäftsbericht der Porsche SE für das Geschäftsjahr 2024 wird voraussichtlich am 26. März 2025 veröffentlicht.

Die Porsche-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zwischenzeitlich 2,36 Prozent auf 56,42 Euro.

DJG/cbr/ros

Dow Jones Newswires