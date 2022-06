Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz steigt am Vormittag

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche SE Vz-Papiere um 14.06.2022 09:22:00 Uhr 1,3 Prozent. Der Kurs der Porsche SE Vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,40 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 70,22 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.727 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,96 EUR) erklomm das Papier am 15.06.2021. 29,35 Prozent Plus fehlen der Porsche SE Vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 67,02 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,33 Prozent könnte die Porsche SE Vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 97,50 EUR an.

Am 10.05.2022 lud Porsche SE Vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete.

Porsche SE Vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 08.08.2022 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,74 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

