Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 38,98 EUR zu.

Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 38,98 EUR. Bei 39,06 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 38,98 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 6.671 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (52,32 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,22 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,99 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 56,67 EUR angegeben.

Am 14.05.2024 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 18.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 16,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

