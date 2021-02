Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche SE Vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 60,84 EUR. Die Porsche SE Vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 61,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,78 EUR. Von der Porsche SE Vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 49.688 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 66,24 EUR erreichte der Titel am 14.02.2020 ein 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 28,28 EUR ab.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 65,17 EUR. Experten taxieren den Porsche SE Vz-Gewinn für das Jahr 2022 auf 14,57 EUR je Aktie.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

