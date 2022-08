Porsche SE Vz Aktie News: Anleger trennen sich am Montagmittag vermehrt von Porsche SE Vz

Der Porsche SE Vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 69,50 EUR. Der Kurs der Porsche SE Vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 69,02 EUR nach. Mit einem Wert von 70,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 215.298 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Bei 97,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,83 Prozent könnte die Porsche SE Vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 05.07.2022 auf bis zu 59,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche SE Vz-Aktie ist somit 17,68 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 95,38 EUR.

Porsche SE Vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 24,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Porsche SE Vz im Jahr 2021 14,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Neuer Teilzeit-Boss für VW: Startet die Aktie jetzt durch?

Porsche-Aktie stärker: Porsche steigert Gewinn im ersten Halbjahr deutlich

Porsche Sportwagen plant Entwicklung eigener E-Bike-Antriebe

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images