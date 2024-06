Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Das Papier von Porsche Automobil vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 42,91 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 42,91 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 43,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,03 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 159.105 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 20.06.2023 markierte das Papier bei 57,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 25,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2024 Kursverluste bis auf 41,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,56 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 56,67 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 14.05.2024 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete.

Am 13.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 16,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

