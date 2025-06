Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 33,13 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 33,13 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 32,97 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 33,13 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 38.962 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 13.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 43,68 EUR an. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 24,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 8,06 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,91 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,95 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 38,43 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 14.05.2025. Das EPS lag bei -3,53 EUR. Ein Jahr zuvor waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf -1019000000,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 13.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 18.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,76 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

