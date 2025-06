Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag im Minus

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 33,60 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:02 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 33,60 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 33,54 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,57 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.177 Porsche Automobil vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.07.2024 bei 43,68 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 30,00 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 30,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 9,35 Prozent wieder erreichen.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,07 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,53 EUR. Im Vorjahresquartal waren 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf -1019000000,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,23 EUR je Aktie belaufen.

