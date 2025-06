Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz behauptet sich am Mittag

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 33,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr bei 33,85 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 34,00 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Porsche Automobil vz-Aktie bei 33,74 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 109.615 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.07.2024 auf bis zu 43,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 29,04 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,46 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 10,01 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,12 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 1,91 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 38,43 EUR angegeben.

Porsche Automobil vz gewährte am 14.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Porsche Automobil vz ein Ergebnis je Aktie von 3,49 EUR vermeldet. Der Umsatz wurde auf -1019000000,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,14 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.08.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 18.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,53 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Deutscher Automarkt mit leichtem Wachstum im Mai - BYD vor Tesla - Tesla-Aktie tiefer