Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz gewinnt am Nachmittag

Die Aktie notierte um 18.07.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 69,12 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Porsche SE Vz-Aktie sogar auf 69,78 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 388.661 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,22 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 59,06 EUR. Mit einem Kursverlust von 17,03 Prozent würde die Porsche SE Vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Porsche SE Vz-Aktie bei 97,50 EUR.

Porsche SE Vz gewährte am 19.05.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 24,00 EUR gegenüber 24,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 08.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Porsche SE Vz dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 14,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images