Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz schwächer

Die Porsche SE Vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 89,04 EUR. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.508 Punkten tendiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche SE Vz-Aktie bisher bei 88,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,02 EUR. Von der Porsche SE Vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 73.736 Stück gehandelt.

Am 07.06.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Am 28.10.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,45 EUR ab.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 105,06 EUR an. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 15,61 EUR je Aktie in den Porsche SE Vz-Büchern.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

