Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zieht am Montagmittag an

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 40,42 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 40,42 EUR. Bei 40,55 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 40,05 EUR. Bisher wurden heute 169.233 Porsche Automobil vz-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Gewinne von 29,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 37,99 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,01 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,67 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 13.11.2024 erwartet. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 18.11.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 16,06 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht letztendlich Gewinne

Freundlicher Handel: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Plus

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX steigt nachmittags