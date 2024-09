Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Donnerstagvormittag an Fahrt

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 41,07 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 41,07 EUR zu. Bei 41,36 EUR erreichte die Porsche Automobil vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 41,15 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Porsche Automobil vz-Aktie belief sich zuletzt auf 33.166 Aktien.

Bei 52,32 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 21,50 Prozent niedriger. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,77 Prozent würde die Porsche Automobil vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 55,50 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Porsche Automobil vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 15,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

