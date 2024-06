So bewegt sich Porsche Automobil vz

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag im Aufwind

20.06.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 42,83 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 42,83 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 43,08 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 42,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.711 Porsche Automobil vz-Aktien. Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2023 auf bis zu 56,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 32,90 Prozent hinzugewinnen. Bei 41,60 EUR fiel das Papier am 17.06.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,87 Prozent. Nachdem im Jahr 2023 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 EUR aus. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 56,67 EUR. Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 14.05.2024. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 12.08.2025. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 16,89 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie XETRA-Handel LUS-DAX sackt zum Handelsende ab Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich nachmittags schwächer

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche Automobil vz. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche Automobil vz. Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

