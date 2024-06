Aktienentwicklung

Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Donnerstagvormittag ins Plus

20.06.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 42,70 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 42,70 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,73 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.381 Porsche Automobil vz-Aktien. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,92 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.06.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 33,30 Prozent zulegen. Am 17.06.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,60 EUR. Abschläge von 2,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,56 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,56 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,67 EUR an. Am 14.05.2024 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2024 erfolgen. Porsche Automobil vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 16,89 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie XETRA-Handel LUS-DAX sackt zum Handelsende ab Börse Frankfurt: DAX beendet den Handel im Minus Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX präsentiert sich nachmittags schwächer

