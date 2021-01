Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz tendiert fester

Zuletzt wies die Porsche SE Vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 59,70 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 59,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 59,30 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche SE Vz-Aktien beläuft sich auf 144.326 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2020 auf bis zu 68,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Bei 28,28 EUR fiel das Papier am 19.03.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 64,83 EUR an. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 14,15 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

