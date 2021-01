Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz fällt

Zuletzt ging es für die Porsche SE Vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 59,24 EUR. Die Porsche SE Vz-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,14 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,12 EUR. Bisher wurden heute 157.313 Porsche SE Vz-Aktien gehandelt.

Bei 67,48 EUR erreichte der Titel am 24.01.2020 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.03.2020 (28,28 EUR).

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,83 EUR. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche SE Vz ein EPS in Höhe von 14,15 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

