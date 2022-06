Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Nachmittag im Minus

Die Porsche SE Vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 22.06.2022 16:22:00 Uhr um 1,3 Prozent auf 67,56 EUR ab. In der Spitze büßte die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 66,10 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,28 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 295.723 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 97,66 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche SE Vz-Aktie mit einem Kursplus von 30,82 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.06.2022 bei 66,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,21 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 97,50 EUR.

Porsche SE Vz ließ sich am 10.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 08.08.2022 dürfte Porsche SE Vz Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 09.08.2023.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,74 EUR je Porsche SE Vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Rennen um die Spitze auf dem Elektroauto-Markt: Kann Volkswagen den Nasdaq-Konzern Tesla schon 2024 überholen?

Volkswagen - Eine Konzerngeschichte

Tesla & Co.: Die schnellsten E-Autos 2021

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images