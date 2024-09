Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Mittag freundlich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 40,09 EUR zu.

Um 11:49 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 40,09 EUR. Kurzfristig markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 40,09 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 39,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144.600 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 23,38 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 37,47 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2024). Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 6,54 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,14 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 55,50 EUR an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 15,41 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Börse Frankfurt: DAX fällt letztendlich

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus

DAX aktuell: So performt der DAX aktuell