Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagvormittag im Minus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 39,66 EUR ab.

Das Papier von Porsche Automobil vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 39,66 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Porsche Automobil vz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,62 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,66 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.355 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Bei 52,32 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,47 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 5,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2023 mit 2,56 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,50 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.11.2024 gerechnet. Porsche Automobil vz dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 18.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 15,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

