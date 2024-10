Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 39,94 EUR zu.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 39,94 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 40,68 EUR an. Bei 40,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 281.695 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Porsche Automobil vz-Aktie 31,00 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,47 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,18 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 51,33 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 18.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 14,46 EUR fest.

