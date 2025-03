Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 37,65 EUR nach oben.

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 37,65 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 38,01 EUR an. Bei 37,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 201.497 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,32 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 38,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 33,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Porsche Automobil vz-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,56 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,75 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,86 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 13.11.2024.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.03.2025 terminiert. Am 31.03.2026 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --55,581 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

