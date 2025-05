Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 15:51 Uhr 1,3 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 37,36 EUR. Bei 36,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 233.764 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2024 auf bis zu 51,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 38,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 30,46 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 17,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche Automobil vz am 13.11.2024.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,70 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor 5 Jahren bedeutet

Porsche-Aktie tief im Minus: VW-Tochter senkt Prognose - Q1-Umsatz unter Erwartungen

DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren bedeutet