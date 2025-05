Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag mit stabiler Tendenz

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 36,65 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Porsche Automobil vz-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 36,65 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,90 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 36,64 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.401 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,26 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,89 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,91 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,43 EUR.

Am 13.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 14.05.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 19.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 12,70 EUR fest.

