Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Mittwochnachmittag nahe Vortagesschluss

Aktie im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Im XETRA-Handel kam die Porsche Automobil vz-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 36,65 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr bei 36,65 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 37,13 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,49 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 36,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 295.298 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2024 auf bis zu 51,26 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 39,86 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 30,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 16,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,91 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,20 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Porsche Automobil vz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 19.05.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,70 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor 5 Jahren bedeutet

Porsche-Aktie tief im Minus: VW-Tochter senkt Prognose - Q1-Umsatz unter Erwartungen

DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil vz von vor 3 Jahren bedeutet