Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Montagmittag im Minusbereich

Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche SE Vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 25.07.2022 12:22:00 Uhr 1,9 Prozent auf 67,68 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 66,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,76 EUR. Von der Porsche SE Vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 309.342 Stück gehandelt.

Bei 97,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 30,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 59,06 EUR. Derzeit notiert die Porsche SE Vz-Aktie damit 14,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 95,38 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Porsche SE Vz am 19.05.2021. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.08.2022 dürfte Porsche SE Vz Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Porsche SE Vz-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 09.08.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 14,10 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images