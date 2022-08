Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 66,76 EUR zu. In der Spitze legte die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 67,40 EUR zu. Bei 67,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 106.724 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.02.2022 bei 97,66 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche SE Vz-Aktie derzeit noch 31,64 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 59,06 EUR. Mit Abgaben von 13,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,75 EUR.

Porsche SE Vz gewährte am 19.05.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2021 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Porsche SE Vz mit einem Umsatz von insgesamt 24,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 08.11.2022 erwartet. Porsche SE Vz dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche SE Vz ein EPS in Höhe von 14,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

