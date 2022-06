Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz steigt am Montagmittag

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche SE Vz-Papiere um 27.06.2022 12:22:00 Uhr 1,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Porsche SE Vz-Aktie bei 66,84 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 153.198 Porsche SE Vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR an. Gewinne von 32,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 63,92 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche SE Vz-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche SE Vz am 10.05.2022 vor.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 08.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 09.08.2023 dürfte Porsche SE Vz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche SE Vz im Jahr 2023 15,19 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

