Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz in Rot

Das Papier von Porsche SE Vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,5 Prozent auf 88,44 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 88,36 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche SE Vz-Aktien beläuft sich auf 61.893 Stück.

Am 07.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 102,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Bei 44,45 EUR fiel das Papier am 28.10.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 103,94 EUR. Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,43 EUR je Porsche SE Vz-Aktie belaufen.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

