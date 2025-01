Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag fester

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 37,83 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 37,83 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 38,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 37,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 181.903 Stück.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 38,30 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2024 auf bis zu 33,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 11,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,89 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 2,56 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 38,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.11.2024.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.03.2025 terminiert.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 12,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

