Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz wird am Vormittag ausgebremst

Die Porsche Automobil vz-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 56,90 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 56,76 EUR. Bei 57,02 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.663 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 41,74 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 55,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 2,78 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 82,75 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Porsche Automobil vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite hat Porsche Automobil vz im vergangenen Quartal 24,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche Automobil vz 24,00 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2022 erfolgen. Experten kalkulieren am 07.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 14,10 EUR im Jahr 2021 aus.

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images