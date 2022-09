Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagvormittag gesucht

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 61,44 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 61,46 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 60,90 EUR. Zuletzt wechselten 63.202 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 23.02.2022 auf bis zu 97,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 37,09 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 59,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,03 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 87,63 EUR angegeben.

Am 19.05.2021 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2021 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche Automobil vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 07.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 14,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

