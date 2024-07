Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochnachmittag verlustreich

Porsche-Aktie dennoch mit leichtem Plus: Porsche verzeichnet Absatzeinbruch in China im Halbjahr

Porsche-Aktie im Plus: Porsche mit Gewinnrückgang - Marge höher als erwartet

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz präsentiert sich am Dienstagmittag stärker

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt am Mittwochmittag zu

Aufschläge in Frankfurt: DAX am Mittag freundlich

Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen STOXX 50 steigen

Handel in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 am Nachmittag steigen

Börse Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX nachmittags

Gewinne in Frankfurt: DAX nachmittags stärker

Heute im Fokus

T-Mobile US steigert Konzernumsatz in Q2. DuPont erhöht Prognose. Uber setzt auf BYD-Elektroautos. KION verzeichnet im zweiten Quartal deutlich mehr Gewinn. HSBC verzeichnet Gewinnrückgang und kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an. Starbucks-Aktie reagiert trotzdem mit Zuwächsen auf durchwachsene Quartalsbilanz. Pinterest schreibt schwarze Zahlen.