Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Zuletzt fiel die Porsche-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 71,62 EUR ab.

Um 11:44 Uhr ging es für die Porsche-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 71,62 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche-Aktie bis auf 71,26 EUR. Bei 71,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 53.277 Porsche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 96,56 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,82 Prozent hinzugewinnen. Bei 63,68 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 11,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,10 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,88 EUR für die Porsche-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Porsche am 24.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,35 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,33 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche am 25.10.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.10.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,44 EUR je Porsche-Aktie.

