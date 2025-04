Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 45,37 EUR.

Die Porsche-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 45,37 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 44,50 EUR. Bei 45,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 739.053 Porsche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.04.2024 markierte das Papier bei 96,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 112,83 Prozent Plus fehlen der Porsche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,31 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,87 EUR je Porsche-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 63,14 EUR.

Porsche veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Porsche hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Porsche in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 12,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 9,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 10,40 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 06.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,45 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

