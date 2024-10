Porsche Aktie News: Porsche am Nachmittag schwächer

Porsche im Fokus

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 71,68 EUR ab.

Die Porsche-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 71,68 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche-Aktie bei 71,26 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 84.224 Porsche-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 96,56 EUR an. Gewinne von 34,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.09.2024 Kursverluste bis auf 63,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,10 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche-Aktie bei 86,88 EUR.

Am 24.07.2024 hat Porsche in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,35 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,50 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,33 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,45 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 25.10.2024 erwartet. Schätzungsweise am 23.10.2025 dürfte Porsche die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,44 EUR je Porsche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

